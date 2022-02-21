Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предлагает не давать Западу "2-3 дня" на убеждение президента Украины Владимира Зеленского в необходимости выполнять Минские соглашения. Лавров смысла в этом не видит. И предлагает признавать "ЛДНР".

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания Совбеза РФ.



Также, помимо Лаврова, за признание "ЛДНР" выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин и "глава ЛНР" Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик".

После обращения Пасечника и Пушилина Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе. В ходе переговорного процесса возник мирный план регулирования, "Минский комплекс мер". Но весь курс последующих событий указывает, что нынешние киевские власти не собираются его выполнять.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что он серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

Также на заседании Совбеза выступил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак о Минских соглашениях. По его словам, "ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен".

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.