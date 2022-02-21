Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что один военнослужащих Украины из числа пытавшихся проникнуть на территорию России захвачен в плен. Об этом он сообщил на заседании Совбеза РФ, на котором президент РФ Владимир Путин может признать "ЛДНР".

По словам главы ФСБ, очевидно увеличение количество обстрелов, также началось движение беженцев в сторону границ России. По последним данным, из "ЛДНР" вышли 68,5 тысяч человек мирного населения.

Также Бортников заявил, что есть случаи попадания снарядов на территории Ростовской области, проводятся следственные действия.

"Сегодня ночью две ДРГ военных Украины вышли на границу РФ в Луганской области и со стороны Мариуполя. Эти две ДРГ были уничтожены, один военнослужащий захвачен в плен", - заявил Бортников.

Напомним, сегодня российские военные и пограничники сообщили, что "предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой с территории Украины". По их данным было уничтожено пять "прорвавшихся с территории Украины" диверсантов, такая же участь постигла и две боевых машины Вооруженных сил Украины.

В свою очередь украинская сторона опровергает прорыв "украинских диверсантов" в РФ и уничтожение погранпункта в Ростовской области.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о непричастности Украины к обстрелу российского погранпункта в Ростовской области. Также он заявил, что таким образом РФ пытается спровоцировать Украину на активные действия.

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