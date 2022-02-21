Появилась первая реакция Украины на сообщение об обстреле российского погранпункта в Ростовской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в руководстве Украины знают о происходящем, и ситуация контролируемая. Он отрицает причастность украинской стороны к обстрелу.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет", – заявил Данилов.

Напомним, в ФСБ РФ заявили, что в понедельник, 21 февраля, в 09:50 "выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца" полностью разрушен погранпункт в Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

Как сообщалось, 19 февраля ряд российских СМИ написал о том, что в Тарасовский район Ростовской области "прилетел" снаряд и в связи с этим было возбуждено уголовное дело об обстреле территории Ростовской области. В ФСБ утверждали, что снаряд прилетел с территории Украины, в Украине эту информацию опровергают.

17 февраля на Донбассе началось обострение, "Страна" следит за событиями в обновляемом материале. 18 февраля глава ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и "глава ЛНР" Пасечник, объявили о начале эвакуации населения в Россию. Везут эвакуированных в Ростовскую область, а уже оттуда часть эвакуированных отправляют в другие регионы России. По данным МЧС РФ, С Донбасса в Россию выехали уже около 61 тысячи человек.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в своем видеоблоге "ЯснрПонятно" разбиралась, кто 17 февраля стрелял по детскому саду на Донбассе.