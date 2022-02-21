В "Народной милиции ДНР" заявили, что в результате обстрелов ВСУ ночью с 20 на 21 февраля погиб один военнослужащий "ДНР", еще один получил тяжелые ранения, двое контужены.



Обстрелы, как заявляют в "ДНР", велись ночью по району населенного пункта Коминтерново. В "Народной милиции" говорят, что всего было выпущено около 12 снарядов 122-ммм и 50 мин калибра 120-мм.

Также в "ДНР" заявляют о погибшем в результате обстрела мирном жителе - шахтере, который ехал на шахту на утреннюю смену. По данным "Народной милиции" он погиб на остановке общественного транспорта в поселке шахты "Трудовской", расположенном в Петровском районе Донецка.

Отметим, что в ВСУ отрицают обстрелы территории противника.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера в "ЛНР" заявили о гибели двух мирных жителей из-за "попытки прорыва ВСУ".

Также мы сообщали, что в Донецке вывешивают агитацию с призывом "защитить Родину", на балконах развешены флаги "ДНР".

"Страна" следит за тем, что происходит на Донбассе в обновляемом материале.

Обострение на Донбассе началось несколько дней назад. ВСУ и "ЛДНР" обвинили друг друга в обстрелах. Почему это произошло, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.