На фоне обострения ситуации на Донбассе в Донецке начали появляться плакаты с призывом "защитить родину", а местные жители начали развешивать на своих балконах флаги "ДНР".

В частности, по городу развешены плакаты с такими надписями: "Победили в 1943, победим и сейчас" (на плакате изображены георгиевские ленты), а также "Все на защиту родины! Донбасс наша земля!".

Также на фотографиях можно заметить, что на балконах домов теперь массово вывесили флаги "ДНР".

Ранее мы писали, что в "ЛДНР" продолжается объявленная вчера всеобщая мобилизация. В сети публикуются фото СМС с призывом прийти в военкомат. Также появляются видео из призывных пунктов, где мобилизованным раздают камуфляж.

Сегодня в соцсетях начали распространять видео, на которых, как утверждается, на улице к мужчинам подходят люди в военной форме и садят их в автобусы (как предполагают - чтобы отвезти в военкомат). Каких-то официальных подтверждений этому пока нет.

Кроме этого, по данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уже более 40 тысяч беженцев с Донбасса прибыли в Россию.

Что происходит в последние дни на Донбассе, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".