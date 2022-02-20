На Донбассе 20 февраля продолжаются обстрелы. В штабе ООС заявляют, что из-за регулярных обстрелов был закрыт КПВВ "Счастье". А в "ЛНР" говорят, что ВСУ попытались атаковать их позиции с формированием реки в районе Пионерского. В "ДНР", в свою очередь, заявляют о блокировке "диверсионно-террористической группы".

По данным штаба ООС, с начала текущих суток зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 7 из них - из запрещенного Минскими соглашениями вооружений. Обстрелы велись по Красногоровке, Авдеевке, Гранитному, Старогнатовке, Луганскму, Опытному, Пескам. Кроме того, с 08:00 из-за обстрелов на период существования угрозы закрыт КПВВ "Счастье".

За прошлые сутки, как сообщает штаб ООС, украинская сторона зафиксировала 136 обстрелов. В результате погибли двое военнослужащих.

В "ДНР" сообщают о 19 обстрелах с полуночи 20 февраля, в том числе - по окраинам Донецка. Как заявляет информации "СЦКК ДНР", было выпущено более 200 снарядов.

"Министерство госбезопасности ДНР" утверждает, что на территории Донецка была блокирована "диверсионно-террористическая группа", которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций.

"При попытке задержания, диверсанты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения", - заявили в "МГБ ДНР".

В "ЛНР" также заявляют о непрекращающихся обстрелах. А "Народная милиция ЛНР" утверждает, что в районе 05:00 20 февраля ВСУ предприняли попытку атаковать позиции "Народной милиции" в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец.

"В результате боестолкновения противник, понес потери и отступил", - заявляют в "ЛНР".

В "Народной милиции" утверждают, что в результате попытки атаки со стороны ВСУ были уничтожены пять жилых домов и есть жертвы среди мирного населения.

Отметим, что в СНБО Украины отрицают планы наступления на Донбассе и говорят о провокациях.

Кроме того, вчера главком ВСУ заявил о возможных терактах на Донбассе с целью обвинения Украины.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".