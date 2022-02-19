Генсек ОДКБ предложил ввести войска организации на Донбасс. Но при согласии Украины и с одобрения Совета безопасности ООН

Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью Reuters.

"Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако сейчас ситуация развивается в опасном направлении. "Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность", - сказал Зась.

Напомним, в начале года миротворцев ОДКБ ввели в Казахстан для наведения порядка в стране.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".