Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и назвал сроки вывода из страны миротворцев ОДКБ.

Об этом Станислав Зась заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу, 15 января.

По словам генсека ОДКБ, иностранные граждане в составе террористических групп участвовали в беспорядках в Казахстане, но не они были их главными участниками.

"Можно говорить о том, что действовали террористические группы. Среди арестованных есть в том числе и иностранцы из разных стран. Вы об этом читали. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - заявил Зась.

Зась добавил, что ситуация в Казахстане нормализовалась, но у правоохранительных органов еще много работы.

"Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалось, наверное, это будет не совсем правильно, но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к мирной жизни", - сообщил генсек ОДКБ.

Кроме того, Станислав Зась рассказал, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.

"Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

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