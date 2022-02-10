Эскалация на юго-востоке Украины может стать постоянной угрозой из-за поставок Западом вооружений Киеву, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является их "приведение к стандартам НАТО".

Об этом сообщает ТАСС.

"Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации", - сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

По данным Сидорова, сейчас в Украине размещаются иностранные военнослужащие, представители американских и европейских частных военных компаний, активно задействуются объекты инфраструктуры, "систематически осуществляются полеты боевой и специальной, в том числе стратегической, бомбардировочной и разведывательной авиации".

"В 2022 году предполагается увеличить расходы на оборону и безопасность более чем на 30%. Это свидетельствует об отсутствии у руководства страны стремления к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке", - заключил Сидоров.

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Журналист "Страны" Антонина Белоглазова узнала у украинцев, что они думают по поводу поставок западного оружия в Украину.