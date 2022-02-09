В перечне требований Москвы для деэскалации ситуации на границе с Украиной в МИД России назвали вывод иностранных военных инструкторов и вооружения и отказ от совместных учений с НАТО.

Об этом во время брифинга сообщила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, добиться деэскалации ситуации на границе с Украиной можно достаточно быстро - путем прекращения поставок Украине вооружений и отзыва западных военных советников и инструкторов.

"Прекратить совместные учения ВСУ (Вооруженных сил Украины - Ред.) и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - заявила Захарова.

Также она озвучила еще одно условие для безопасности в регионе - отказ НАТО от политики открытых дверей. Захарова предложила Украине отказаться от вступления в Альянс и вернуться к "внеблоковому" статусу. При этом представитель МИД РФ сослалась на Декларацию о суверенитете Украины от 1991 года.

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