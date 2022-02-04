Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров назвал бредом заявления Госдепа и Пентагона, что Россия якобы готовит видеопровокации для начала вторжения в Украину.

Об этом он сказал в комментарии "Известиям".

"Не мне гадать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу", - сказал Лавров.

Напомним, 3 февраля в Госдепе США официально озвучили распространенную до этого в западных СМИ информацию о подготовке Россией некоего сфабрикованного видео об атаке украинской армии на Донбассе, которое может послужить поводом для вторжения. Также эту же информацию озвучили в Пентагоне.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы о планах "вторжения" России в Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим ничего не следовало.

В посольстве России напомнили США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о фейковом видео для вторжения в Украину.