США поприветствовали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России. При этом в Вашингтоне ждут от Москвы конкретных действий.

Как передает ТАСС, об этом 28 января сказал представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, которое пройдет 31 января.

"Мы приветствуем комментарии о том, что Россия не хочет войны, и приветствовали бы ответ российского правительства на предложенные нами идеи. Но это должно быть подкреплено действиями", - указал представитель.

Он добавил, что США также готовы выслушать позицию России по Украине, но не считают, что после заседания Совбеза будут приняты какие-либо документы.

По словам представителя администрации, в Вашингтоне ждут, что Китай поддержит дипломатическое урегулирование украинского кризиса. На это постпред КНР ответил, что Китай считает важным продолжение диалога.

Между тем в США продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины. Так, западные военные чиновники убеждены в том, что Российская Федерация "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

А CNN сообщило, что во время телефонного звонка Байден якобы сказал Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину.