Президент Украины Владимир Зеленский, который за последнее время записал несколько видео с призывом не паниковать из-за возможного вторжения РФ, не отрицает угрозу войны. При этом он признает, что одна из его задач - успокоить людей.

Об этом Зеленский сказал во время общения с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

Президент спросили о том, что "есть мнение, что вы преуменьшаете угрозу, чтобы сохранить экономику".

"Я считаю так: сначала - человек, потом - экономика. Я не руковожу страной, как в вашем фильме "Не смотри наверх". Мы смотрим вверх и понимает, что происходит, говорим с нашими людьми. Но мы в этой ситуации восемь лет. Но мы смотрим не только вверх, но и под ноги. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. В 2021 году она была такой же, в 2020 - меньше, в 2019 - еще меньше.

Если встречи в нормандском формате - не театр, то шаги. Нужно очень осторожно высказывать мнение о том, что завтра будет война. Нельзя сказать, что война будет до конца февраля. Я еще раз говорю: она может быть, к сожалению, и ставлю многоточие, но не точку. Потому что мы понимаем, что народ еще должен работать, воспитывать детей", - сказал Зеленский.

Напомним, министр обороны Украины Резников недавно заявил, что РФ не создала ни одной ударной группировки и это указывает на отсутствие подготовки наступления. Ранее об этом же говорил секретарь СНБО Данило.

Президент Зеленский, в свою очередь, записал видео с обращением к народу Украины и призывом не паниковать

Как Данилов и Зеленский снова отменили "вторжение Путина" подробно разбиралась "Страна".