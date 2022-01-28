Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку командующего Национальной гвардией Николая Балана, заявление о которой он подал после трагических событий в Днепре.

Об этом сообщают соответствующие указы Зеленского, опубликованные на сайте Офиса президента Украины в четверг, 27 января.

Исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, который был заместителем Николая Балана.

Напомним, что после кровавой бойни в Днепре, которую устроил нацгвардеец Артемий Рябчук, ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии. Директор ГБР также заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

Президент Украины Владимир Зеленский после расстрела нацгвардейцев в Днепре потребовал сделать кадровые выводы. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что на замену Николаю Балану подал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую кандидатуру на пост главы Национальной гвардии в лице генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Ранее мы писали, что подавший в отставку после расстрела в Днепре глава Нацгвардии Балан объяснил причины такого решения. Свое решение Балан назвал морально правильным.

Также "Страна" сообщала, что подавший в отставку командующий Нацгвардией Украины рассказал о суицидах солдат в части, где служил Рябчук.