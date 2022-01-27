Появились фотографии и имена погибших, которых срочник Артемий Рябчук расстрелял в Днепре в ночь на четверг, 27 января.

Их обнародовало Следственное Управление ГУНП в Днепропетровской области, сообщают в соцсетях.

Среди погибших:

Буганов Александр Александрович - 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула.

Левковский Артем Владимирович - 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в городе Олешкив, Херсонской области.

Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал: городе Днепр, пров. Гражданский, 42.

Черник Леонид Леонидович - 2002 года, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области.

Гражданская погибшая, женщина по имени Вера - 1986 года рождения.

Кроме того, появилось видео, как расстрелявший нацгвардейцев солдат ловит попутную машину недалеко от "Южмаша".

Напомним, солдат срочной службы открыл огонь по сослуживцам 27 января в Днепре. Инцидент произошел на ЮМЗ. В городе ввели спецоперацию "Сирена". По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны. Правоохранители разыскивают солдата в настоящее время.

В МВД также рассказали подробности о стрелявшем.