Стрельбу по сослуживцам в Днепре открыл нацгвардеец. Погибли пять человек, нападавший сбежал. Фото
В результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.
По данным ведомства, в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из автомата Калашникова и сбежал с оружием.
МВД Украины сообщает, что нацгвардеец расстрелял караул на территории завода "Южмаш". В результате погибли пять человек, еще пятеро - получили ранения.
"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", - рассказали в министерстве.
Сейчас в городе введена спецоперация "Сирена". По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны.
Напомним, в Ровенской области четверо парней напали на копа и его жену, тот в ответ расстрелял их.
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