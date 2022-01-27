В результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из автомата Калашникова и сбежал с оружием.

МВД Украины сообщает, что нацгвардеец расстрелял караул на территории завода "Южмаш". В результате погибли пять человек, еще пятеро - получили ранения.

"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", - рассказали в министерстве.

Сейчас в городе введена спецоперация "Сирена". По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны.

Напомним, в Ровенской области четверо парней напали на копа и его жену, тот в ответ расстрелял их.

Также мы писали о том, что в Одессе бойцы ВСУ расстреляли из автомата полицейский дрон за 1,5 млн гривен.