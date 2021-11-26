Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по автобусу с учащимися в Косово и Метохии.

Об этом сообщает портал "Kosovo Online" в пятницу, 26 ноября.

Инцидент произошел в селе Глоджане близ Дечани.

"По данным местных изданий, на месте погибли водитель и кондуктор автобуса, а также двое учащихся 2003 и 2004 годов рождения", - говорится в сообщении портала.

Полиция подтвердила журналистам факт нападения на автобус.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепровском районе города Киева группа неизвестных обстреляла маршрутный автобус. Правоохранители выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. В пресс-службе полиции рассказали, что врачи оказали водителю помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Также мы писали, что в США произошла очередная огнестрельная трагедия. Здесь, в Окленде (штат Калифорния, округ Аламида), неизвестные обстреляли пассажирский автобус. В результате обстрела погибли две женщины. Бандиты произвели около 70 выстрелов. Автобус предназначался специально для вечеринок, и в нем праздновали день рождения, когда случилась трагедия. Кроме погибших, пострадали еще как минимум пять женщин. Их доставили в местную больницу.