В понедельник, 27 декабря, в Кропивницком из-за стрельбы на улице полиция вводила оперативный план "Сирена". Ранним утром 24-летний местный житель расстрелял 31-летнего мужчину, а потом попытался скрыться.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, приблизительно в 06:00 27 декабря в Кропивницком посреди улицы между двумя местными жителями и неизвестным произошел конфликт. Один из его участников из пневматического оружия выстрелил в 31-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте. После этого нападавший скрылся. Был введен оперативный план "Сирена".

По данным полиции, через несколько часов была установлена личность злоумышленника и его возможное направление движения. Вскоре его задержали в Киеве. Это - 24-летний житель Кировоградской области.

Правоохранители открыли производство по статье об умышленном убийстве (ч. 1ст.115 УК Украины). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Ровенской области четверо парней напали на копа и его жену, а тот в ответ расстрелял их.

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