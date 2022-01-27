В четверг, 27 января, в Днепре солдат срочной службы открыл огонь по сослуживцам. Инцидент произошел на ЮМЗ.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, 20-летний парень зашел в оружейную комнату, взял автомат АК-47 с патронами, а потом начал стрелять по своим сослуживцам. В тот момент в караульном помещении было около 22 солдата. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию со скорой.

По предварительной информации, погибли четыре человека, ещё один ранен. Стрелявшего не пока не обнаружили - вероятно, он перелез через забор. Последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму. При нем может быть автомат. Введен план "Сирена".

Напомним, в начале декабря в Службе безопасности Украины заявляла, что в колледже Черкасской области двое студентов планировали устроить массовую стрельбу, их разоблачили и изъяли у них изъяли оружие.

Также мы писали о том, как недавно под Харьковом вооруженный мужчина в балаклаве со стрельбой ограбил заправку и сбежал.