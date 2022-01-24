В Германии молодой человек открыл стрельбу в лекционном зале университета Гейдельберга на юго-западе страны. В результате инцидента есть раненые, но о характере их травм информации пока нет.

Об этом сообщает местное издание heidelberg24.de.

По данным издания, парень открыл огонь из длинноствольного оружия прямо в лекционном зале и ранил несколько человек. После этого территорию учебного заведения оцепила полиция, в операции задействовали спецназ и вертолет.

Как сообщает местная полиция, нападавший действовал в одиночку. После ранения нескольких человек злоумышленник покончил с собой. По предварительным данным, он также был студентом университета.

Напомним, 22 января ночном клубе Винницы произошла стрельба. Есть пострадавшие. Злоумышленники пытались прятаться от полиции в туалете заведения.

Ранее "Страна" писала о том, что в колледже Черкасской области двое студентов планировали устроить массовую стрельбу. У них изъяли оружие.

Также мы сообщали, что в США 15-летний подросток открыл в школе стрельбу. Есть погибшие и раненые.