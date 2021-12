Во вторник, 30 ноября, в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) 15-летний подросток открыл в школе стрельбу. В результате ранения получили 8 человек, трое сверстников стрелка погибли.

Подросток сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. На место направили медицинские вертолеты и правоохранителей. Один из учеников школы рассказал, что ранее в их учебном заведении уже проходили тренировки на случаи массовой стрельбы. Поэтому большинство знало, как правильно действовать в этой ситуации.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка, у него изъяли оружие. Подросток не оказывал сопротивления. Проводится расследование инцидента.

В результате ЧП погибли три школьника в возрасте от 14 до 17 лет. Ранения получили восемь человек, из них двое - в тяжелом состоянии.

"У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах инцидента, они находятся в трех различных больницах", - рассказали в полиции.

Двое раненых сейчас получают помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное.

