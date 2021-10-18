12-летнего шестиклассника, который в понедельник, 18 октября, утром устроил стрельбу в школе под Пермью, не привлекут к уголовной ответственности, поскольку в России она наступает с 16 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста, по ряду тяжких преступлений - с 14 лет. Ученик еще не достиг такого возраста, поэтому его не будут привлекать к уголовной ответственности", - сказал собеседник.

По мнению источника, подростка-стрелка могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу.

Напомним, в России под Пермью понедельник начался со стрельбы в школе. Шестиклассник пришел на занятия с ружьем, которое стащил у отца, и успел произвести два выстрела. По предварительным данным, он хотел отомстить однокласснице по имени Даша, которая по словам учеников, била мальчиков.

Почти месяц назад массовое убийство произошло в Пермском госуниверситете, где стрельбу открыл 18 летний Тимур Бекмансуров. Он убил шестерых и ранил около полусотни человек.

Также мы сообщали, что пермский стрелок, убивший шестерых человек, полностью признал вину.