В США продолжают греметь выстрелы на городских улицах. Очередная трагедия разыгралась в кампусе государственного университета Грэмблинга (это пригород Линкольна, штат Луизиана - Ред.).

В ходе стрельбы которая разыгралась ночью в воскресенье, 17 октября, один человек был убит, а семь других получили ранения различной степени тяжести. Примечательно, что это уже второй случай стрельбы на территории университетского кампуса за минувшие четыре дня.

О трагедии передает агентство AP.

Студентам запретили покидать территорию кампуса, занятия в понедельник и вторник были отменены. В университете установлен комендантский час с 21:30. до 06.00 вплоть до дальнейшего уведомления.

В стрельбе, которая произошла четыре дня назад подозревают 18-летнего Джатавиуса Кэрролла. И он еще не взят под стражу, как сообщила полиция штата Луизиана в воскресенье вечером. Не исключено, что именно он открыл огонь и во второй раз. Полиция расследует оба случая стрельбы в Грэмблинге.

Ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены.