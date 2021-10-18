В России 12-летний шестиклассник пришел в школу с карабином и открыл стрельбу, желая отомстить однокласснице. ЧП произошло в учебном заведении под Пермью, в поселке Сарс, в понедельник, 18 октября.

Мальчик стащил "Сайгу" у отца и успел произвести в школе два выстрела. В это время в учебном заведении находились более 300 детей и 30 педагогов. Несовершеннолетнего стрелка Дмитрия Губаева обезвредила директор школы Галина Зайцева, которая смогла его уговорить бросить ружье. Женщина находилась рядом с подростком до приезда полицейских.

В МВД РФ официально подтвердили информацию о стрельбе: "Сегодня около 08:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, шестиклассник, хотел отомстить однокласснице. Войдя в школу с оружием, он начал что-то кричать про одноклассницу Дашу и тем временем ученикам удалось покинуть школу.

Как передает ТАСС на сегодня занятия в школе отменены.

Место стрельбы. Фото: Mash

Ранее "Страна" писала о том, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском университете. Тогда погибли шесть человек и около полусотни получили ранения.

Также мы сообщали, что в России пермского стрелка арестовали на два месяца. Заседание суда проходило в больнице.