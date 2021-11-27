В США в городе Нэшвилл, штат Теннесси, три человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире.

Об этом в Twitter сообщила полиция Нэшвилла.

"Детективы отдела убийств расследуют причину перестрелки в квартире на Торбетт-стрит в пятницу в 21:45, в результате чего погибли 3 молодых человека. Еще 4 человека, находившиеся в помещении, получили ранения, не опасные для жизни", - говорится в сообщении.

На месте преступления нашли два огнестрельных оружия. Признаков взлома квартиры не обнаружено.

Напомним, в середине ноября в США у школыв городе Аврора, Колорадо произошла стрельба. Стрельба произошла . В результате пострадали шестеро подростков от 14 до 18 лет. Одному из пострадавших была сделана неотложная операция. Еще одна пострадавшая с легкими травмами обратилась к врачам сама.

За неделю до этого в США мужчина открыл стрельбу посреди улицы. Два человека погибли, трое - ранены. Инцидент произошел вечером во вторник, 9 ноября, в городе Скотленд. По словам правоохранителей, один из пострадавший серьезно ранен, он был доставлен в больницу. Двое других выживших сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает.