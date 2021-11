В американском штате Колорадо возле средней школы произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия ранения разной степени тяжести получили шестеро подростков.

Об этом со ссылкой на местные власти пишет CBS News.

Стрельба произошла у школы в городе Аврора. В результате пострадали шестеро подростков от 14 до 18 лет. Одному из пострадавших была сделана неотложная операция. Еще одна пострадавшая с легкими травмами обратилась к врачам сама.

Полицейские заявили, что считают причастными к стрельбе несколько человек, но подробности пока не озвучивают. Школа была временно оцеплена полицейскими, но вскоре из нее начали выпускать детей.

Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что слышали 30-50 выстрелов.

Here’s what we can see from the media staging area at 13th & Nome. Heavy police presence after 5 teenagers were shot outside of Central High School in Aurora. School is on a secure perimeter. @aurorak12 will send out a message to parents for school dismissal. pic.twitter.com/yNR01h3kSv