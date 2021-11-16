В США у школы произошла стрельба. Скриншот из видео

В американском штате Колорадо возле средней школы произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия ранения разной степени тяжести получили шестеро подростков. 

Об этом со ссылкой на местные власти пишет CBS News.

Стрельба произошла у школы в городе Аврора. В результате пострадали шестеро подростков от 14 до 18 лет. Одному из пострадавших была сделана неотложная операция. Еще одна пострадавшая с легкими травмами обратилась к врачам сама.

Полицейские заявили, что считают причастными к стрельбе несколько человек, но подробности пока не озвучивают. Школа была временно оцеплена полицейскими, но вскоре из нее начали выпускать детей.

Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что слышали 30-50 выстрелов.

Напомним, в октябре в США во время футбольного матча между школьными командами произошла стрельба, пострадали люди.

Также мы писали о том, что в школе под Пермью шестиклассник открыл стрельбу из ружья отца, желая отомстить однокласснице.

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