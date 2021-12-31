Во зоопарке американского штата Флорида застрелили находящегося под угрозой исчезновения малайского тигра, который перед этим напал на человека.

Об этом сообщает The Guardian.

Указано, что тигр укусил руку человека, проникшего в запретную зону тигриного вольера в зоопарке. Мужчина, которому 26 лет, работал уборщиком в зоопарке Неаполя (штат Флорида) и получил серьезные травмы после того, как его укусил восьмилетний малайский тигр по имени Эко.

Служба уборки, где работает мужчина, отвечает только за уборку туалетов и сувенирного магазина в зоопарке, а не вольеров для животных.

"Предварительная информация указывает на то, что мужчина гладил или кормил животное, что является несанкционированным и опасным занятием", - рассказал шериф округа.

Почему мужчина перелез через забор после закрытия зоопарка и почему она засунул руку в вольер с хищником - установит следствие. Предварительно сообщается, что уборщик хотел покормить или погладить животное.

Тигр схватил уборщика за руку и потащил его в вольер. Помощник шерифа округа ударил ногой по решетке и попытался заставить тигра отпустить руку, но в итоге помогла только стрельба, потому что ни у кого из прибывших не оказалось транквилизатора.

Малайских тигров в природе осталось около двух сотен особей.

Напомним, амурский тигр свернул шею смотрителю парка и убил другого тигра, чтобы добраться до его сестры в ЮАР.

Также сообщалось, что рэпер Джиган купил своим детям трехмесячного тигренка.