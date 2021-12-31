В зоопарке США застрелили редкого тигра, который укусил перелезшего через забор уборщика. Видео
Во зоопарке американского штата Флорида застрелили находящегося под угрозой исчезновения малайского тигра, который перед этим напал на человека.
Об этом сообщает The Guardian.
Указано, что тигр укусил руку человека, проникшего в запретную зону тигриного вольера в зоопарке. Мужчина, которому 26 лет, работал уборщиком в зоопарке Неаполя (штат Флорида) и получил серьезные травмы после того, как его укусил восьмилетний малайский тигр по имени Эко.
Служба уборки, где работает мужчина, отвечает только за уборку туалетов и сувенирного магазина в зоопарке, а не вольеров для животных.
"Предварительная информация указывает на то, что мужчина гладил или кормил животное, что является несанкционированным и опасным занятием", - рассказал шериф округа.
Почему мужчина перелез через забор после закрытия зоопарка и почему она засунул руку в вольер с хищником - установит следствие. Предварительно сообщается, что уборщик хотел покормить или погладить животное.
Тигр схватил уборщика за руку и потащил его в вольер. Помощник шерифа округа ударил ногой по решетке и попытался заставить тигра отпустить руку, но в итоге помогла только стрельба, потому что ни у кого из прибывших не оказалось транквилизатора.
Малайских тигров в природе осталось около двух сотен особей.
Напомним, амурский тигр свернул шею смотрителю парка и убил другого тигра, чтобы добраться до его сестры в ЮАР.
Также сообщалось, что рэпер Джиган купил своим детям трехмесячного тигренка.