В Донецкой области умер военнослужащий военной службы по контракту. По предварительным данным, он застрелился.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook.

В понедельник, 3 января, Мариупольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере ООС получила информацию о том, что военнослужащий 2001 года рождения был обнаружен без признаков жизни. Он был уроженцем пгт Нововасильевка Запорожской области.

По предварительным данным, солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из выданного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

На место происшествия выехал прокурор Мариупольской спецпрокуратуры, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

"По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 24 декабря в Луганской области умер военнослужащий-контрактник. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины по факту гибели военного.

Также мы писали, что 29 декабря в Донецкой области на боевом посту застрелился военный-контрактник из Запорожья.