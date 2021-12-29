В Донецкой области застрелился военный-контрактник из Запорожья. Молодому человеку было 36 лет, его тело обнаружили на боевом посту.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной прокуратурі в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Тело военнослужащего 1985 года рождения, уроженца Запорожья, обнаружили 28 декабря. По предварительным данным, старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.

По факту гибели ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Самоубийство". Однако рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в Луганской области застрелился 22-летний солдат-контрактник.

Также мы сообщали о том, что в октябре в учебном центре "Десна" за месяц до демобилизации застрелился из автомата солдат-срочник.