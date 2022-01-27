Следствие будет проверять, не поддавался ли военнослужащий Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, "психологическому давлению в коллективе".

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, солдат служил в Нацгвардии Украины с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. В обязанности Артемия Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаил Одесской области. Вырос без отца.

"В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание. Сейчас самое важное, это как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука пока он не успел совершить новых преступлений", - добавил Геращенко.

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, у раненых военных травмированы конечности, а одна из погибших - работница завода.

Напомним, солдат срочной службы открыл огонь по сослуживцам 27 января в Днепре. Инцидент произошел на ЮМЗ.

Сейчас в городе введена спецоперация "Сирена". По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны.