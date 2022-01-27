Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, который подал в отставку после кровавой бойни в Днепре, прокомментировал слухи о возможном буллинге и "дедовщине" в отношении нацгвардейца-убийцы Артемия Рябчука.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента на брифинге МВД в четверг, 27 января.

"Еще до прибытия в Днепр мы получили информацию, что это могло стать следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва. Общаясь с личным составом караула, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели тому назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", - рассказал командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан.

По словам Балана, командир роты заявления о буллинге от Рябчука не получал. Комиссия также общается с военнослужащими, но до сих пор никаких свидетельств о неуставных взаимоотношениях не появилось. С глазу на глаз разговаривали, в частности, с солдатами, которые только что прибыли и приняли присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали.

"Я понимаю, что сейчас они в шоке и, возможно, не все скажут, тем более генералам, заместителю министра... Но, думаю, благодаря следователям, офицерам-психологам, полиграфологу мы установим причину", - добавил Николай Балан.

Кроме того, глава Нацгвардии пояснил, что психическое состояние срочников оценивает медицинская комиссия во время призыва, а затем они проходят соответствующий осмотр перед заступлением на боевую службу: с ними общается психолог, который может порекомендовать командиру солдата к службе не допускать.

"Психолог полка, которая общалась с Рябчуком и изучала его документы из военно-врачебной комиссии, никаких оговорок не сделала", - сказал Балан.

Мы информировали, что народный депутат Юлия Яцик в своем Тelegram-канале сообщила, что военнослужащий Артемий Рябчук, который открыл в Днепре стрельбу по сослуживцам, за несколько месяцев до трагедии столкнулся с травлей в Нацгвардии.

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре произошла трагедия - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения.

Ранее мы писали, что подавший в отставку командующий Нацгвардией Украины рассказал о суицидах солдат в части, где служил Рябчук.

Также "Страна" сообщала, что семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят почти по два миллиона гривен.