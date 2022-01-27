Президент Украины Владимир Зеленский после ночных событий в Днепре, где солдат расстрелял нацгвардейев, потребовал сделать кадровые выводы и провести анализ мотивов убийцы.

Об этом Зеленский написал в своем Тelegram-канале.

"Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - написал он.

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. В результате пятеро человек погибли и еще пятеро получили ранения.

Парня задержали уже через несколько часов. Он оказался призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, никаких отклонений у него не наблюдалось. Следствие будет проверять, не поддавался ли он "психологическому давлению в коллективе".

Все что известно об инциденте на данный момент "Страна" собрала в своем материале.