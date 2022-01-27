В распоряжении "Страны" появилось видео расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре.

Напомним, в результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел на ЮМЗ.

В городе ввели спецоперацию "Сирена". По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны.

Солдат служил в Национальной гвардии Украины с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. В обязанности Артемия Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаил Одесской области. Вырос без отца. По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, у раненых военных травмированы конечности.

Следствие будет проверять, не поддавался ли военнослужащий Артемий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец задержан. Его поймали сотрудники полиции в Днепропетровской области.