Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев в Днепре, задержан. Рябчука задержали сотрудники полиции в Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщает глава МВД Денис Монастырский.

Монастырский сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая будет изучать обстоятельства произошедшего на "Южмаше", чтобы расстрел солдат, подобный тому, который произошел сегодня ночью на Днепропетровщине, не повторилось впредь.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - сообщил Монастырский.

Напомним, нацгвардеец Артемий Рябчук в ночь на 27 января открыл стрельбу по сослуживцам, в результате погибли пять человек.

Сам Рябчук скрылся с места преступления. В МВД сообщили, что служил он с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось.

Кроме того, "Страна" публиковала видео момента расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре.