Госпогранслужба Украины задержала нелегальных мигрантов, которые едва не замерзли прорываясь в Украину.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

В паромном пункте пропуска "Орловка" четырехлапая помощница помогла пограничникам разоблачить нелегальных мигрантов. Двое истощенных палестинцев, спрятавшихся под полуприцепом грузовика, очень замерзли и не могли двигаться.

Охранники границы предоставили им первичную медицинскую помощь, напоили горячим чаем и накормили. После установления лиц правонарушителей их ждет административная ответственность.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в населенном пункте Кодыма в Одесской области в частном домовладении пограничники обнаружили топливораздаточный пистолет, комплект шлангов, счетчик топлива и 3 тонны дизельного топлива без соответствующих документов, на сумму приблизительно 100 тыс. грн.

Также мы рассказали, что в Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары. В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2.