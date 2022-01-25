В Москве задержали подозреваемого в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Это ранее судимый гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Задержан в московском метро на станции "Менделеевская" при помощи камер распознавания лиц", - сказал источник агентства.

По данным СМИ, Жабборов родился в Согдийской области Таджикистана летом 1994 года.

Он был судим и отсидел год в колонии за то, что пытался дать взятку сотруднику полиции, который проверял его документы.

Как пишет РИА Новости, в Москве он проживал с 2011 года. Другие же СМИ сообщают, что с 2019 по 2021 год таджик обитал в Воронежской области, где занимался частным извозом. В одном из судебных участков Воронежа разбирается иск к Жабборову по поводу устроенного им ДТП. Пострадавшему в аварии выплатили по страховке не всю стоимость реального ремонта. Разницу должен был оплатить таджик, однако он пропал из Воронежа и на заседание суда не явился.

С середины января 2022 года, после нападения на Коташенко, Жабборова объявили в федеральный розыск.



Коташенко ограбили в середине января под Наро-Фоминском. Злоумышленники спровоцировали ДТП, после чего подсели к женщине в "лексус" и, угрожая пистолетом, заставили привезти их в дом Градских. Марина рассказала грабителям, где спрятаны 100 миллионов наличными, которые преступники и забрали. Затем вдову композитора вынудили отвезти компанию в соседний поселок Апрелевка, где бандиты пересели в поджидавший их там белый седан "мерседес" с московскими номерами.



После ЧП вдова певца обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом некоторые СМИ сообщили, что она якобы могла сама инсценировать ограбление.

Как писала "Страна", Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.

За месяц до смерти артист решил жениться на своей подруге родом из Украины Марине Коташенко. С ней он прожил 17 лет в гражданском браке, однако не торопился заключать официальный, несмотря на рождение двоих детей.