В Украине произошел свой "колумбайн" - только в армии.

Ночью в Днепре солдат-призывник открыл стрельбу по нацгвардейцам, охранявшим завод "Южмаш", и скрылся с оружием.

В результате погибли пять человек и еще пятеро были ранены. Была объявлена спецоперация "Сирена". Через несколько часов его задержали.

Собрали все известные данные о происшествии, а также о самом стрелявшем.

Взял автомат из оружейной и открыл стрельбу

Ночью 27 января, в 03:40, на территории завода "Южмаш" раздалась стрельба. По данным полиции, во время выдачи оружия по неустановленным причинам солдат-срочник Артем Рябчук открыл огонь по караулу Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

На тот момент в караульной находились более 20 человек. В результате погибли пять человек - четверо военных и одна гражданская женщина. Еще пятеро были ранены.

В распоряжении "Страны" появилось видео момента расстрела. На нем видно, как в комнате с оружием находятся два человека. В коридоре, у выхода, стоит еще один с автоматом.

Когда один мужчина выходит, то солдат, стоявший в коридоре, стреляет в него на пороге. Затем стреляет во второго человека в комнате. После этого видно, как он делает еще несколько выстрелов в коридоре, убегает. Потом забегает в комнату, отстреливается от кого-то из коридора. Добивает выстрелом лежащего на пороге, хватает из шкафа несколько предметов, похожих на рожки к автомату.

Выходит и вскоре возвращается с рюкзаком. В руке у него автомат. В рюкзак он выгребает рожки из автомата из оружейного шкафа и уходит.

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, у раненых военных травмированы конечности, а одна из погибших - работница завода.

Среди погибших военнослужащих: 33-летний Александр Буганов, 21-летний Артем Левковский, 24-летний Александр Драган, 19-летний Леонид Черник. Гражданская погибшая - женщина 1986 года рождения. "Страна" публиковала фотографии жертв расстрела (внимание, материал 18+).

Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что среди раненых есть 22-летняя военнослужащая Нацгвардии, в которую стрелок выпустил три пули.

"Девушка получила ранение в колено в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трёх литров крови.

Ещё один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.

Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей вне опасности.

В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - написал Геращенко в Facebook.

Он также назвал стрелка "мразью".

Мотивы совершения преступления пока неизвестны.

Но в МВД уже заявили, что будут проверять не стала ли стрельба местью за неустанные отношения (то есть, за дедовщину).

Как искали и нашли днепровского стрелка

С ночи был объявлен план-перехват "Сирена". Солдата объявили в розыск.

После происшествия "Южмаш" оцепила патрульная полиция, на месте работали эксперты. Работники ракетостроительного предприятия не могли попасть на смену.

Спустя несколько часов стало известно, что солдата задержали в пригороде Днепра - Подгороднем. При нем было оружие. Задержание прошло без применения огня, никто не пострадал. За совершенное солдату грозит пожизненное заключение.

Задержанный Артем Рябчук

Еще фото с задержания опубликовал мэр Днепра Борис Филатов. Видно, как возле уложенного лицом в землю Артема валяется автомат и две обоймы к нему.

Фото: Борис Филатов/Facebook

Поимку стрелка подтвердил глава МВД Денис Монастырский. Во время задержания он бросил оружие на землю после предупредительных выстрелов.

Позже стало известно, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им. Об этом сообщил замдиректора ГБР в Полтаве Владимир Шило.

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. Все это время при Рябчуке был автомат.

Как сообщил глава МВД, будет создана специальная комиссия, которая изучит обстоятельства произошедшего на "Южмаше", чтобы расстрел солдат, подобный тому, который произошел сегодня ночью на Днепропетровщине, не повторилось впредь.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - сообщил Монастырский, намекнув на увольнение тех, кто выдал парню справку о пригодности к службе с доступом к оружию.

На стрельбу отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и потребовал публичных кадровых выводов и анализа мотивов убийцы.

Тем временем против руководства Нацгвардии открыли уголовное производство из-за служебной небрежности, которая могла стать причиной трагедии в Днепре.

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

Чем известен стрелок Артем Рябчук

В МВД раскрыли личность срочника - Артем Рябчук, 2001 год рождения. Его призвали из города Измаил Одесской области. Он вырос без отца. Об этом написал в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, следствие будет выяснять, что послужило мотивом для того, чтоб совершить преступление. В первую очередь будет изучаться вопрос не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также, как он прошел медкомиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию.

В любом случае, пообещал Геращенко, наказание будет "самое жестокое".

Во время службы в Днепре в обязанности "стрелка" входила охрана территории завода "Южмаш".

Полиция распространили фотографию Артема Рябчука. Его приметы: рост 1,94 м, телосложение среднее, высокий лоб, глаза карие, короткая стрижка.

Артем Рябчук. Фото: МВД

Как пишут СМИ, Рябчук окончил Измаильский аграрно-технический колледж. До службы работал кладовщиком в частной фирме.