Появилось видео задержания солдата Нацгвардии Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев на "Южмаше" в Днепре и сам связался с правоохранителями, чтобы сдаться им.

Напомним, в результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел на ЮМЗ.

В Днепре ввели спецоперацию "Сирена". Кроме того, по тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны.

Солдат служил в Национальной гвардии Украины с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. В обязанности Артемия Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаил Одесской области. Вырос без отца. По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, у раненых военных травмированы конечности.

Следствие будет проверять, не поддавался ли военнослужащий Артемий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".

Тем временем Государственное бюро расследований открыло дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии, где произошел трагический инцидент.