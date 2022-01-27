Государственное бюро расследований открыло дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии, после того как в Днепре военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Указано, что ГБР зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", - заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

Директор ГБР также заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, которых охранял завод "Южмаш", начал стрелять. В результате погибли пять человек (четверо военнослужащий и сотрудница завода) и еще пятеро получили ранения.

После инцидента Рябков сам связался с правоохранителями и сдался. Теперь ему грозит пожизненное.

Все известный подробности о произошедшей трагедии в своем материале собрала "Страна".