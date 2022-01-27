Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше" в Днепре, сам связался с правоохранителями и сдался им.

Об этом сообщает замдиректора ГБР в Полтаве Владимир Шило, пишет "Радио Свобода".

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. Все это время при Рябчуке был автомат.

Его мотивы пока неизвестны, за совершенное ему грозит пожизненное, сообщил Шило.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что известно о бойне на "Южмаше" в Днепре и кем оказался стрелок.

Также мы писали, что Рябчук застрелил пятерых человек, четверо из них - его сослуживцы, одна из погибших - сотрудница завода. Также он ранил еще пятерых человек. Солдат в упор выпустил три пули в 22-летнюю девушку - военнослужащую Национальной Гвардии Украины. Она получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое - в живот. Девушка потеряла три литра крови, за ее жизнь сейчас борются медики.

Кроме того, "Страна" публиковала видео момента расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре.