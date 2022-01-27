Нацгвардеец, который минувшей ночью в Днепре расстрелял пятерых своих сослуживцев и ранил еще пятерых, выпустил три пули в 22-летнюю девушку - военнослужащую Национальной Гвардии Украины. Она получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое - в живот. Сейчас за ее жизнь борются медики днепровской облбольницы Мечникова.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить пули в упор в 22 летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии?!" - написал он.

По словам Геращенко, сейчас хирурги больницы Мечникова борются за жизнь девушки.

"Она потеряла более трёх литров крови. Ещё один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии. Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности.

В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо", - написал Геращенко и призвал неравнодушных жителей Днепра поддержать раненых Нацгвардейцев и сдать кровь.





Напомним, после расстрела сослуживцев 20-летний военнослужащий с автоматом бросился в бега и ему удалось выбраться из города. Вскоре он был задержан патрульными под Днепром - в Подгородном.

Также мы публиковали видео момента расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре на Южмаше.