Расстрелявший Днепре своих сослуживцев и работницу Южмаша 20-летний нацгвардеец Артеми Рябчук на камеру рассказал хронологию ночной стрельбы.

По его словам он находился в так называемой тревожной комнате, где находились автоматы. Он взял один из них и два магазина, в которых было по 10 патронов в каждом.

"Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в комнате", - заявил стрелок.

Он уточнил, что в числе первых упавших от его пуль был начальник каруала.

"Два срочника и один контрактник, а один срочник старшего призыва умудрился сбежать как-то", - рассказывает военнослужащий.

После этого он устранил девушку-оператора.

"Я знал, что операторша связывается с частью каждые 30 минут - докладывает обстановку, я чтобы она не доложила пальнул по ней", - говорит солдат.

После этого он забрал из открытого сейфа все снаряженные рожки, которые "мог закинуть в ранец". Стрелок пытался покинуть территорию завода, но на его пути стала сотрудница, которая отказалась его выпускать.

"Я говорю откройте, ключ, надо срочно выйти. Она - не могу- не могу-не могу. Я выстрелил ей в голову", - добавил стрелок.

После этого он безуспешно боролся с замком и даже стрелял по нему, но открыть его не получилось.

"Я побродил по заводу, нашел место, через которое смог перепрыгнуть, перерезал колючую проволоку. После чего вышел за территорию завода. Начал петлять по жилым районам, искать убежище... Вышел на трассу, словил там машину. За рулем была женщина, она меня подкинула до левого берега. После этого я пошел куда глаза глядят", - рассказал нацгвардеец сразу после задержания.

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, которых охранял завод "Южмаш", начал стрелять. В результате погибли пять человек (четверо военнослужащий и сотрудница завода) и еще пятеро получили ранения.

После инцидента Рябков сам связался с правоохранителями и сдался. Теперь ему грозит пожизненное.

Все известный подробности о произошедшей трагедии в своем материале собрала "Страна".