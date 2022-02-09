Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможное размещение противоракетных комплексов США под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против Российской Федерации.

Об этом пишет ТАСС в среду, 9 февраля.

"Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия - это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно", - сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов THAAD. Это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности.

Также мы писали, что Украина от партнеров получила уже более тысячи тонн оружия. Вместе с тем, сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Украине летальное оружие. Решение властей он оправдал нежеланием самих немцев.

Кроме того, "Страна" узнала у киевлян, как они в целом относятся к поставкам оружия в Украину и какие страны по их мнению поступают более правильно.