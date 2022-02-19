Появилось видео того, как глава МВД Украины Денис Монастырский попал под обстрел на Донбассе. Это произошло в населенном пункте Новолуганское Донецкой области на Светлодарском направлении.

В момент обстрела вокруг было много камер, которые и зафиксировали происходящее. На видео группа людей - военные, журналисты и Монастырский перебежками отходят к машинам. Слышны звуки обстрела.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили, что их депутаты, ранее прибывшие на территорию, где идет обострение, попали под обстрел вместе с иностранными журналистами и были вынуждены уйти в укрытие.

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Подробнее о том, почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" на YouTube-канале "Страны".