Запрошенное Киевом внеочередное заседание ТКГ по Донбассу снова не состоялось
Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое по просьбе Киева должно было пройти утром 19 февраля, не состоялось.
Об этом сообщает украинская делегация ТКГ в Facebook.
"Сегодня РФ вновь не приняла участия во внеочередном заседании ТКГ, созванном в 11 часов 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
При этом ранее источник издания "РИА Новости" заявлял о том, что заседание не состоялось "из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу".
"ЛНР" и "ДНР" готовы участвовать в заседании исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня", - сказал собеседник издания.
При этом российская сторона была готова участвовать в заседании только в случае, если Киев предварительно напрямую договорится об этой встрече с представителями "ЛДНР". Очевидно, украинская сторона сделать это отказалась.
Как писала "Страна", заседание ТКГ было инициировано Киевом. 17 февраля в украинской делегации в ТКГ заявили, что Украина созывает внеочередное заседание и консультации рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Но созванное на 18:00 в пятницу заседание не состоялось, этому помешала очень тревожная ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения.
На следующий день, 18 февраля, украинская делегация сообщила о готовности немедленно обсудить в рамках ТКГ тему деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе началось резкое обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщали о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.
В свою очередь штаб ООС также обвинили противника в обстрелах. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.
Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, чем обусловлено обострение на Донбассе.