Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое по просьбе Киева должно было пройти утром 19 февраля, не состоялось.

Об этом сообщает украинская делегация ТКГ в Facebook.

"Сегодня РФ вновь не приняла участия во внеочередном заседании ТКГ, созванном в 11 часов 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом ранее источник издания "РИА Новости" заявлял о том, что заседание не состоялось "из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу".

"ЛНР" и "ДНР" готовы участвовать в заседании исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня", - сказал собеседник издания.

При этом российская сторона была готова участвовать в заседании только в случае, если Киев предварительно напрямую договорится об этой встрече с представителями "ЛДНР". Очевидно, украинская сторона сделать это отказалась.

Как писала "Страна", заседание ТКГ было инициировано Киевом. 17 февраля в украинской делегации в ТКГ заявили, что Украина созывает внеочередное заседание и консультации рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Но созванное на 18:00 в пятницу заседание не состоялось, этому помешала очень тревожная ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения.

На следующий день, 18 февраля, украинская делегация сообщила о готовности немедленно обсудить в рамках ТКГ тему деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе началось резкое обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщали о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В свою очередь штаб ООС также обвинили противника в обстрелах. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, чем обусловлено обострение на Донбассе.