"ЛНР" и "ДНР" заявляют о массированных ночных обстрелах своей территории с украинской стороны. Штаб ООС также сообщает о нарушении режима прекращения огня со стороны противника, зафиксированных с начала текущих суток.

В "ДНР", в частности, заявили об обстрелах Докучаевска, Саханки и Васильевки. В "СЦКК ДНР" сообщают о порядка 20 обстрелах с начала текущих суток, которые не прекращались ночью. Также сообщается, что за это время ВСУ выпустили порядка 280 гранат, мин и снарядов.

В "СЦКК ЛНР" сообщают о пяти нарушениях прекращения огня с начала текущих суток, в ходе которых было выпущено более 50 мин.

В штабе ООС сообщают, что за текущие сутки со стороны противника зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, трижды было обстреляно Новотроицкое - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Также по обстрел, по информации ВСУ, попали Гранитное, Новоселовка, трижды - Старогнатовка, Болотное, Водяное и Широкино.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.