Итак, ровно через неделю, после того, как США резко подняли ставки по теме "вторжения" России в Украину, аналогичные шаги последовали с другой стороны.

"ДНР" и "ЛНР" начали эвакуацию населения на восток - в Россию, заявив, что в ближайшее время может начаться наступление украинской армии.

Украина такие планы опровергает и считает, что это создание повода для "российских провокаций". А США говорят, что это попытка оправдать "вторжение" в Украину, о котором западные СМИ пишут еще с конца октября.

Подводим ключевые итоги этого насыщенного дня.

Что произошло вокруг Украины и Донбасса

Сегодня "республики" Донбасса заявили о беспрецедентном шаге - эвакуации сотен тысяч своих жителей в Россию. Как говорят местные власти - из-за угрозы нападения ВСУ, которое вот-вот начнется.

Эта напомнила то, что говорят американцы о "скором вторжении России" (которое также сопровождается призывом к гражданам США покинуть Украину). Хотя нельзя не отметить, что к нынешним событиям были предпосылки: накануне началось военное обострение на Донбассе.

Правда, о его интенсивности говорить сложно: погибших, к счастью, нет. При этом ответные меры в "ДНР" и "ЛНР" принимаются, как уже говорилось, беспрецедентные. Каких не было даже в самые жесткие обстрелы 2014-2015 годов.

Далее активно включается и Россия, которая оперативно подтвердила, что всех беженцев примет и разместит. После этого в Донецке и Луганске началась весьма хорошо подготовленная эвакуация: через несколько часов после заявлений Пушилина и Пасечника первые автобусы уже отправились в путь.

В общем, все шло как по нотам. О том, что мероприятие готовилось не один день, говорят и видеоролики с обращениями "глав ДНР и ЛНР": они были записаны двумя днями ранее и только сегодня - опубликованы (причем видео Пасечника было загружено из папки с говорящим названием "Бросок мангуста", что на языке стратегии означает ложный выпад с целью обмануть противника).

Никакого криминала в заранее записанных видео, собственно, нет. "Главы республик" не ссылаются на нынешнее обострение, которого на момент записи еще не было, а говорят о том, что подготовка ВСУ к наступлению шла несколько месяцев.

Об этом они заявляли уже давно. И эвакуацию начали готовить, видимо, также заранее. А сами видео были записаны в еще одну знаковую дату - 16 февраля, день несостоявшегося "вторжения" России в Украину, слухи о котором вызвали сильное напряжение.

Далее ситуация начала накаляться еще сильнее. Вечером, когда уже шла эвакуация, в Донецке и Луганске прогремели взрывы: подорвали машину начальника "Народной милиции ДНР" (он не пострадал) и газопровод на окраине Луганска. Все это происходило под заявления Пушилина и Пасечника, что война с Украиной почти неизбежна.

Причем в России подхватили эту волну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал жесткое заявление:

"Россия войны не хочет, об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту".

И, надо думать, в России эти настроения будут лишь возрастать - на фоне потока беженцев из Донбасса в Россию.

Кроме того, Москва сегодня послала еще один многозначительный сигнал - ввела в действие указ Путина о признании товаров из "ЛДНР".

В общем, и Россия, и "республики" сегодня задавали тренд в повестке "вторжения" - только не России в Украину, а Украины в "ЛДНР". Даже американцы с их уже традиционными предупреждениями о скором "нападении России" выглядели на этом фоне менее бодро.

Речь о Байдене, который в конце дня устало выступил с новым обращением и заявил, что Путин уже принял решение атаковать Киев, и война стартует в ближайшую неделю или даже через несколько дней. Но США в нее все равно вмешиваться не будут. Лишь введут санкции. Причем, судя по озвученной сегодня Белом доме информации, санкции не будут себя включать самые чувствительные для России моменты - отключение Swift и эмбарго на покупку российской нефти и газа.

Киев же на фоне всех этих вихрей пытался стоять на прежних позициях, что никого атаковать не собирается и отрицал какие-либо планы по зачистке или проведении спецопераций на неподконтрольных территориях.

Правда, отбросил он и планы урегулировать этот конфликт: секретарь СНБО Данилов снова повторил, что вести переговоры с "республиками" Украина не будет. Также он, по сути, отверг и идею проведения выборов на неподконтрольных территориях, сказав, что их нельзя проводить из-за массовой раздачи российских паспортов.

Отметим, что Владимир Путин сегодня уже говорил, что такие переговоры Украины и "ЛДНР" - "единственный путь" к деэскалации.

Которой пока что не просматривается - в том числе потому, что нет согласия Украины двигаться по политической части "Минска-2".

Какие выводы?

Итак, что вообще происходит? С эвакуацией, заявлениями о наступлении ВСУ и так далее.

Есть "официальные" версии.

1. "ЛДНР" говорит, что Украина готовит наступление и "республики" к нему готовятся.

2. Украина план наступления опровергает и говорит, что сама Россия и "республики" готовят какие-то провокации и накручивают людей.

3. На Западе считают, что Россия готовит повод для вторжения.

Две последние версии, естественно, Россия опровергает.

В войну никому верить не хочется. Потому оставим пока все эти версии за скобками (хотя, к сожалению, совсем нулевой вероятность войны тоже нельзя назвать).

Какие есть еще объяснения?

Говорят, что это похоже на "ответку" России Западу за постоянные обвинения в подготовке нападения на Украину. Теперь же точно также "ЛДНР" обвиняет Украину в подготовке наступления на Донбасс. Байден увозит дипломатов из Киева во Львов и призывает эвакуироваться из Украины гражданам США? А в "ЛДНР" в "ответку" объявляют эвакуацию населения в Ростовскую область.

Может быть. Но только зачем? Запад и Киев это не проймет. Реакция их на эвакуацию уже известна – "подготовка к провокациям или к вторжению".

Еще одна версия - поднять ставки, показать Западу и Киеву всю серьезность ситуации, чтоб сдвинуть дело по Минским соглашениям. Заставить Запад надавить на Киев за счет кадров с эвакуированными людьми.

Может быть. Но с большой долей вероятности не сработает. Киев уже дал понять устами Данилова, что двигаться по пути Минских соглашений не намерен. Наоборот – чем сильнее обострение на Донбассе, тем больше вероятность того, что Зеленский воспользуется им как аргументом, чтоб "спрыгнуть" с уже данных им обязательств по Минску-2.

Поэтому пока можно констатировать одно – дело идет к развязке, итогом которой могут стать официальные похороны Минских соглашений в их нынешнем виде как основы для урегулирования на Донбассе. Что придет им на смену – непонятно. Что-то придет.

Но главное, чтоб пришло без войны и крови.

И еще о "Броске мангуста" - загадочном названии папки Пасечника, о которой упоминалась выше.

Обычно так называют тактику ложных выпадов, которые мангуст делает против змеи, вынуждая ее бросаться вперед.

После нескольких таких выпадов тело змеи вытягивается и теряет скорость. Тогда мангуст бросается на нее по-настоящему и убивает.

Если представить все происходящее сейчас на Донбассе и вокруг Украины как некую глобальную спецоперацию, то название «Бросок мангуста» ей подошло бы лучше всего.

Вопрос только в том, что каждая сторона считает себя мангустом и ждёт когда вражеская змея бросится вперёд.