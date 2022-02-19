В Донецке, где со вчерашнего дня проводится эвакуация населения, не все понимают, почему ее объявили сейчас. "Страна" поговорила с одной из жительниц города об обстановке в Донецках, мыслях по поводу эвакуации и перспектив войны.

Приводим рассказ девушки полностью:

"Я не знаю, кто входит в те километры очереди, которые стоят на границе. Среди моих знакомых уехали две женщины: у одной младенец, у другой - трое детей.

Занятия в школах отменили. Учительница написала, что нужно отчитываться, где мы. Но ни один человек ей ещё не ответил.

Я пока не планирую эвакуироваться. В 2014 году мы наездились. Были в Харькове. Но эта ситуация от той для меня в корне отличается.

Во-первых, тогда мы не знали, что такое война. От каждого бабаха замирало сердце. Нам было это ново. Мы не понимали, что последует за прилетом на окраинах. Сегодня тоже с самого утра где-то издалека слышно, но на это мы уже не обращаем внимания.

Во-вторых, в 2014 году мы потеряли работу. Сейчас какая-никакая, но она у нас есть. Уехать — можно ее потерять.

Кто-то может сказать: что важнее — жизнь или работа? Но такому человеку я отвечу: жизнь, но на какие шиши потом кормить детей, когда мы вернёмся? Я не могу не думать об этом, не могу жить только сегодняшним днём.

Я не понимаю, почему эвакуация сейчас. Чем ситуация отличается от того, что было раньше? Или на этот раз нас ковровыми бомбардировками накроют? Если так, то какой план у нашего командования?

Знакомых, которых живут в Александровке Петровского района, эвакуировали. Почти все село уехало.

Потому что там со вчерашнего дня очень неспокойно. Думаю, что нужно в первую очередь таких "приграничников" вывезти. А если я живу почти в центре Донецка, зачем меня эвакуировать?

Ещё вопрос: а возвращение, если что, когда и каким образом? Оно будет такое же организованное или назад своим ходом через поля под Батайском пойдём?

В общем пока в эвакуацию не собираюсь. А дальше видно будет".

Напомним, в "ДНР" сегодня обнародовали "план наступления ВСУ на Донбассе" в день "Д". Кроме того, в "ЛДНР" объявили эвакуацию населения и массовую мобилизацию.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.