Партия "Слуга народа" ближе к ночи опубликовала большое заявление, касающееся эвакуации жителей "ЛДНР" в Российскую Федерацию.

В политсиле оценили этот шаг как грубое нарушение базовых норм международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения.

"Нет сомнений в цели этой провокации: искусственно создать повод для полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины", - написала глава партии Елена Шуляк.

Она призвала мировую общественность осудить эти действия.

Напомним, что Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за "главой ДНР" аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Ранее "Страна" сообщала, что Вашингтон расценит поддержку президентом РФ Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании "ЛДНР" как отказ от Минских соглашений и посягательство на суверенитет Украины.

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, ответила, что пока она "ничего не знает", у нее нет информации на этот счет и "нужно быть готовыми ко всему".

"Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.