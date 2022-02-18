Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала отношение Киева к населению Донбасса геноцидом.

Об этом Мария Захарова заявила в эфире телеканала НТВ.

"Теперь западные партнеры позволяют себе усомниться, как Псаки, и, к сожалению, многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений или это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид - она и есть геноцид, натуральный", - сказала Захарова.

Напомним, что накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам.

Ранее мы писали, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, ответила, что пока она "ничего не знает", у нее нет информации на этот счет и "нужно быть готовыми ко всему".

Также мы информировали, что Государственный департамент США заявил, что Вашингтон рассматривает обострение на Донбассе как предлог для операции России против Украины.

"Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.